Programación deportiva para este lunes 21 de mayo

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Deportes Quindío vs. Llaneros

FOX SPORTS 2

1:30 p. m.: FÚTBOL –Liga de Alemania: Holstein vs. Wolfsburg.



ESPN

1:30 p. m.: FÚTBOL –Liga de Alemania: Holstein vs. Wolfsburg.

7:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics



ESPN 3

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Washington Nationals vs. San Diego Padres



GOLF TV

3 p. m.: GOLF –NCAA Women´s Golf Champioships: Individual National.





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.





DEPORTES