Programación deportiva para este lunes 19 de marzo

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 9): Leones vs. Medellín

5:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia (Fecha 5): Real Cartagena vs. Quindío

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 9): Once Caldas vs. Rionegro Águilas

DIRECTV SPORTS

CANAL 612

6 p. m.: BALONCESTO – NBA: Los ángeles Lakers vs. Indiana.



ESPN

6 p. m.: BALONCESTO – NBA: Cleveland vs. Milwaukee Bucks.

8:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: San Antonio Spurs vs. Golden State.



ESPN 3

9:45 a. m.: CICLISMO – Vuelta a Cataluña: Etapa 1.



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Banfield vs. Unión de Santa Fe.

7 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Tigre vs. Independiente.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES