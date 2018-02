Programación deportiva para este lunes 19 de febrero

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso colombiano: Pereira vs Real Santander

8 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso colombiano: Barranquilla vs Cúcuta Deportivo



FOX SPORTS 2

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Eintracht vs Leipzig

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs Celta



ESPN 2

3 p. m.: FÚTBOL – FA Cup: Wigan vs Manchester City



ESPN 3

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Lazio vs Hellas Verona



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Tigre vs Defensa y Justicia.

7 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Colón vs Gimnasia.

9 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Patronato vs Chacarita Juniors.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES