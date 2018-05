Programación deportiva para este martes 15 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

7 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: Etapa 10



WIN SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Cúcuta vs. Tigres

FOX SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Colo Colo vs. Bolívar



FOX SPORTS 2

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Delfín vs. Atlético Nacional

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Monagas vs. Gremio



FOX SPORTS 3

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Defensor Sporting vs. Cerro Porteño



ESPN

6 a. m.: TENIS – Masters de Roma: Primera ronda.

12 m.: TENIS – Masters de Roma: Primera ronda.

7:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Boston Celtics vs. Cleveland Cavaliers



ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: Etapa 10



ESPN 3

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: Etapa 10

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Boston Red Sox vs. Oakland Athletics







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









