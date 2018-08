Programación deportiva para este lunes 13 de agosto

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo Águila: Real Santander vs. Valledupar

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6:20 a. m.: FÚTBOL – Copa Mundial Femenina Sub-20: España Vs Estados Unidos.



CANAL 612

6:20 a. m.: FÚTBOL – Copa Mundial Femenina Sub-20: Japón Vs Paraguay



ESPN

6 p. m.: TENIS – Western & Southern Open: Primera ronda.



ESPN 3

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: New York Yankees vs. New York Mets



TYC SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Atlético Tucumán vs. Racing Club





DEPORTES