Programación deportiva para este lunes 12 de marzo

FOX SPORTS 2

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Werder Bremen vs Colonia

DIRECTV SPORTS

CANAL 613

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Stoke City vs Manchester City



ESPN

8 a. m.: CICLISMO – Tirreno- Adriático: Etapa 6.

3 p. m.: TENIS – Indian Wells: Tercera ronda.

7 p. m.: TENIS – Indian Wells: Tercera ronda.



ESPN 3

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs Real Betis

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: Houston Rockets vs. San Antonio Spurs

9:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Portland Trail Blazers vs Miami Heat







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









