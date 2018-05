Programación deportiva para este domingo 6 de mayo

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Santa Fe vs. Millonarios



RCN HD 2

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Alianza Petrolera vs. Once Caldas

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Envigado vs. Medellín

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Huila vs. Chicó

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Jaguares vs. Junior

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Nacional vs. Leones



WIN SPORTS Online

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Patriotas vs. Tolima

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: América vs. Equidad

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Bucaramanga vs. Rionegro



WIN SPORTS Alterna

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Pasto vs. Cali.



FOX SPORTS

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Napoli vs. Torino



FOX SPORTS 2

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Chievo Verona vs. Crotone



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Real Madrid



CANAL 613

10:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester City vs. Huddersfield



ESPN

3:50 a. m.: AUTOMOVILISMO – Moto GP: Gran Premio de España.

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Español.

2:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: New Orleans Pelicans vs. Golden State Warriors.



ESPN 2

4:20 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: Tercera etapa.



ESPN 3

4:20 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: Tercera etapa.

10:20 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Chelsea vs. Liverpool.



SEÑAL COLOMBIA

7:30 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: Tercera etapa.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









DEPORTES