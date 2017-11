Programación deportiva para este domingo 5 de noviembre

RCN

4 p.m.: Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 19): Santa Fe vs. América

6 p.m.: Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 19): Patriotas vs. Millonarios



WIN SPORTS

2 p.m.: Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 19): Tigres vs. Envigado

4 p.m.: Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 19): Bucaramanga vs. Jaguares

6 p.m.: Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 19): Tolima vs. Junior

8 p.m.: Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 19): Cali vs. Nacional

FOX SPORTS

6:30 a.m.: Fútbol – Liga de Italia (Fecha 12): Inter vs. Torino

9 a.m.: Fútbol – Liga de Italia (Fecha 12): Chivo vs. Napoli

1 p.m.: Fútbol Americano – NFL: Broncos de Denver vs. Águilas de Filadelfia.



FOX SPORTS 2

9:30 a.m.: Fútbol – Liga de Alemania (Fecha 11): F.C. Koln vs. Hoffenheim.

12 m.: Fútbol – Liga de Argentina: Estudiantes de la Plata vs. Argentinos Juniors

4 p.m.: Fútbol – Liga de Argentina: River Plate vs. Boca Juniors



FOX SPORTS 3

1 p.m.: Automovilismo – Nascar: Monster Energy Cup Series Texas.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a.m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 11): Levante vs. Girona

10:15 a.m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 11): Celta De Vigo vs. Athletic

12:25 p.m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 11): Real Sociedad vs. Eibar.

2:30 p.m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 11): Real Madrid vs. Las Palmas.



CANAL 612

3 p.m.: Fútbol – Liga de Francia (Fecha 12): St Etienne vs. Lyon



CANAL 613

9 a.m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (Fecha 11): Manchester City vs. Arsenal

11:25 a.m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (Fecha 11): Everton vs. Watford



ESPN

7 a.m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (Fecha 11): Tottenham vs. Crystal Palace

9 a.m.: Tenis - Masters 1.000 de París: Final.



ESPN 2

9 a.m.: Fútbol – Liga de Italia (Fecha 12): Juventus vs. Benevento

11:30 a.m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (Fecha 11): Chelsea vs. Manchester United



ESPN 3

12:30 p.m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 11): Villarreal vs. Málaga

2:30 p.m.: Fútbol – Liga de Italia (Fecha 12): Sassuolo vs. Milán







