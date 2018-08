Programación deportiva para este domingo 5 de agosto

RCN HD 2

3:30 p. m.: CICLISMO - Vuelta a Colombia: Prólogo.



RCN

5:10 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 3): América vs. Santa Fe

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 3): Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 3): Pasto vs. Once Caldas

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 3): Alianza Petrolera vs. Tolima



FOX SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Liga en Estados Unidos: New York Red Bulls vs. Los Ángeles FC



FOX SPORTS 2

8 p. m.: FÚTBOL – Liga en México: Tijuana vs. León



FOX SPORTS 3

1:30 p. m.: AUTOMOVILSIMO – Nascar: Monster Energy Cup Series.



ESPN

12:30 p. m.: GOLF – WGC: Bridgestone Invitational ronda final.



ESPN 2

4 a. m.: MOTOCICLISMO – Moto GP: Gran Premio de República Checa

10 a. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Vfb Stuttgart vs. Atlético De Madrid

1 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Bayern Múnich vs. Manchester United



ESPN 3

2 p. m.: TENIS – Citi Open: Final.

7 p. m.: BÉISBOL - Grandes Ligas: Boston Red Sox vs. New York Yankees.



TYC SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Copa Argentina: Newell’s Old Boys vs. Defensores Unidos







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









DEPORTES