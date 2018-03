Programación deportiva para este domingo 4 de marzo

RCN

5: 15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 6): Medellín vs Junior



WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 6): Millonarios vs América

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 6): Pasto vs Tolima

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 6): Bucaramanga vs Santa Fe

FOX SPORTS

6:30 a.m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 27): Genoa vs Cagliari.

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 27): Udinese vs Fiorentina



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 25): Koln vs Stuttgart.

12 m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 25): Freiburg vs Bayern Munich



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 27): Valencia vs Betis



CANAL 612

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 28): Olympique Marseille vs Nantes



CANAL 613

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 29): Brighton vs Arsenal

10:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 29): Manchester City vs Chelsea



ESPN

9:20 a. m.: CICLISMO – Paris - Niza: Jornada 1.

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Milwaukee Bucks vs. Philadelphia 76.



ESPN 2

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 27): Barcelona vs Atlético Madrid

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 27): Milan vs Inter



ESPN 3

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 27): Levante vs Español.

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda (Fecha 26): Vitesse vs Ajax.

12:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 27): Real Sociedad vs Alavés.





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







