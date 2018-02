Programación deportiva para este domingo 4 de febrero

RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 1): Tolima vs. Atlético Nacional

12:30 p. m.: CICLISMO – Campeonato Nacional de Ruta: Élite varones desde Medellín



WIN SPORTS

3:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 1): Junior vs. Bucaramanga

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 1): Santa Fe vs. Patriotas

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 1): Boyacá Chicó vs. Millonarios

FOX SPORTS

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 23): Udinese vs. Milan

4 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – Super Bowl: Patriotas de Nueva Inglaterra vs. Águilas de Filadelfia

12 p. m.: UFC – Artes Marciales Mixtas: Machida vs. Anders



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 21): Augsburg vs. Eintracht Frankfurt

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 23): Benevento vs. Napoli

5 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina (Fecha 14): San Lorenzo vs. Boca Juniors



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 22): Getafe vs. Leganés

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 22): Español vs. Barcelona



CANAL 613

9:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 26): Crystal Palace vs. Newcastle

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 26): Liverpool vs. Tottenham

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 24): Mónaco vs. Lyon



ESPN

12:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 22): Girona vs. Athletic Bilbao .

5 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – Super Bowl: Patriotas de Nueva Inglaterra vs. Águilas de Filadelfia



ESPN 2

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 23): Hellas Verona vs Roma

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 23): Juventus vs. Sassuolo

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 22): Atlético de Madrid vs. Valencia



ESPN 3

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 23): Bologna vs Fiorentina

11:55 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 21): Hamburgo vs Hannover

2 p. m.: BALONCESTO – NBA: Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers



TYC SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina (Fecha 14): Arsenal de Sarandí vs Gimnasia de la Plata.

5 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina (Fecha 14): Estudiantes de la Plata vs Newells Old Boys.

7 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina (Fecha 14): Racing vs Huracán.





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









