Programación deportiva para este domingo 3 de junio

WIN SPORTS

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Medellín vs. Tolima

FOX SPORTS 2

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Estados Unidos: Kansas City vs. Minnesota United



DIRECTV SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: España vs. Suiza



ESPN

6 a. m.: TENIS – Roland Garros.

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: Warriors vs. Cleveland



ESPN 3

8 a. m.: FÚTBOL - Torneo Esperanzas de Toulon: Japón vs. Canadá

6:30 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Houston Astros vs. Boston Red Sox



TYC SPORTS

2:45 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Argentina: San Martín De Tucumán vs. Sarmiento de Junín.









*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









DEPORTES