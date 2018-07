Programación deportiva para este domingo 29 de julio

CANAL CARACOL

9 a. m. CICLISMO - Tour de Francia: Etapa 21.

WIN SPORTS

8:30 a. m.: ATLETISMO - Media Maratón de Bogotá

1 p. m.: NATACIÓN – Juegos Centroamericanos: Polo acuático.

2 p. m.: BALONMANO – Juegos Centroamericanos: Puerto Rico vs. Cuba.

1 p. m.: HOCKEY – Juegos Centroamericanos: Cuba vs. México.

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 2): Patriotas vs. Millonarios

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 2): Medellín vs. Boyacá Chicó



RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 2): Junior vs. Pasto



FOX SPORTS 2

8:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Estados Unidos: LA Galaxi vs. Orlando City.



FOX SPORTS 3

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Gran Premio de Hungría.

2:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: Monster Energy Cup Series desde Pocono.



ESPN

2:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – Indy Car: Honda Indy 2000 Mid - Ohio.



ESPN 2

10 a. m.: CICLISMO - Tour de Francia: Etapa 21.



ESPN 3

10 a. m.: CICLISMO - Tour de Francia: Etapa 21.

7 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Cardenales de San Luis vs. Cubs de Chicago.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES