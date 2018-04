Programación deportiva para este domingo 29 de abril

RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Junior vs. Alianza Petrolera



WIN SPORTS

12 p. m.: FÚTBOL – Liga femenina de Colombia: La Equidad vs. Santa Fe

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Leones vs. Patriotas

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Tolima vs. Santa Fe

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Once Caldas vs. América.

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: La Equidad vs. Nacional

FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Alemania: Mainz vs. RB Leipzig.

11 a. m.: FÚTBOL – Liga en Italia: Fiorentina vs. Nápoli.

12 m.: FÚTBOL – Liga en Estados Unidos (MLS): Montreal vs. Atlanta United.



FOX SPORTS 2

8 a. m.: FÚTBOL – Liga en Italia: Atalanta vs. Genoa.

11 a. m.: FÚTBOL – Liga en Argentina: Patronato vs. San Lorenzo



FOX SPORTS 3

1 p. m.: AUTOMOVILSIMO – NASCAR: Monster Energy Cup Series.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

9 a. m.: FÚTBOL – Liga en España: Alavés vs. Atlético de Madrid.

1:55 p. m.: FÚTBOL – Liga en Francia: PSG vs. Guingamp.



CANAL 613

10:25 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra: Manchester United vs. Arsenal.



ESPN

7 a. m.: CICLISMO – Tour de Romandía: Etapa 5.

9 a. m.: TENIS – Conde de Godó: Final.

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra: Crystal Palace vs. Leicester

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga en Italia: Inter vs. Juventus



ESPN 2

5 a. m.: FÚTBOL – Liga en España: Getafe vs. Girona.

8 a. m.: FÚTBOL – Liga en Italia: Bologna vs. Milan.

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en España: Deportivo La Coruña vs. Barcelona.



ESPN 3

8 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra: West Ham United vs. Manchester City.

11:25 a. m.: FÚTBOL – Liga en España: Valencia vs. Eibar.

1 p. m.: FÚTBOL – Liga en Italia: Torino vs. Lazio.



GOLF

12 m.: GOLF – PGA Tour Golf: Zurich Classic of New Orleans (Ronda final).







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES