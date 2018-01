Programación deportiva para este domingo 28 de enero

FOX SPORTS

9:30 a.m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 22): Bayer Leverkusen vs Mainz

12 m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 21): Milán vs Lazio

FOX SPORTS 2

9 a.m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 21): Genoa vs Udinese

12 m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 20): Hannover vs Wolfsburgo

7:30 p.m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Unión De Santa Fe Vs Racing



FOX SPORTS 3

7:30 a.m: AUTOMOVILISMO – Sportscar Championship: 24 horas de Daytona (Parte 4).

12 m: AUTOMOVILISMO – Sportscar Championship: 24 horas de Daytona (Parte 5).



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10:15 a.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 22): Atlético De Madrid vs Las Palmas.

3 p.m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 23): Marsella vs Mónaco



CANAL 613

8:30 a.m.: FÚTBOL – FA Cup (Cuarta Ronda): Chelsea vs Newcastle

11 a.m.: FÚTBOL – FA Cup (Cuarta Ronda): Cardiff Vs Manchester City.



ESPN

3:30 a.m.: TENIS - Abierto de Australia: Final Masculina - Marin Čilić vs. Roger Federer

12:30 p.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 22): Sevilla vs Getafe

6 p.m.: BALONCESTO – NBA: Thunder Vs Philadelphia 76ers



ESPN 2

6:30 a.m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 21): Spal vs Inter

9 a.m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 21): Nápoli vs Bologna

2:45 p.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 20): Barcelona vs Alavés



TYC SPORTS

3 p.m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Olimpo vs Belgrano









DEPORTES