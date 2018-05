Programación deportiva para este domingo 27 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

9:30 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: Etapa 21

FOX SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Liga Estados Unidos: Sporting Kansas City vs. Columbus Crew Sc



ESPN

6 a. m.: TENIS – Roland Garros: Primera Ronda.

11 a. m.: AUTOMOVILISMO – IndyCar: Carrera Indianápolis 500

7:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics



ESPN 2

8:40 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: Etapa 21



ESPN 3

12:15 p. m.: FÚTBOL – Torneo Esperanzas de Toulon: Francia vs. Corea Del Sur

2:15 p. m.: FÚTBOL – Torneo Esperanzas de Toulon: Togo vs. Escocia

7 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Chicago Cubs vs. San Francisco Giants









