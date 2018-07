Programación deportiva para este domingo 22 de julio

CARACOL TELEVISIÓN

7 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: Etapa 15



RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 1): Millonarios vs. Boyacá Chicó

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 1): Patriotas vs. Santa Fe



WIN SPORTS

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 1): Jaguares vs. Once Caldas

9 a. m.: CICLISMO – Juegos Centroamericanos: Ciclismo De Pista Femenino y Masculino

11 a. m.: PESAS – Juegos Centroamericanos: Levantamiento De Pesas 77kg y 63 Kg

3 p. m.: GIMNASIA – Juegos Centroamericanos: Gimnasia Artística Masculina

4 p. m.: CICLISMO – Juegos Centroamericanos: Ciclismo Femenino y Masculino

7 p. m.: NATACIÓN – Juegos Centroamericanos: Natación Femenina, Masculina y Mixta

9 p. m.: VOLEIBOL – Juegos Centroamericanos: Puerto Rico vs. Colombia



FOX SPORTS

3 p. m.: GIMNASIA – Juegos Centroamericanos: Gimnasia Artística Masculina

7 p. m.: FÚTBOL – Juegos Centroamericanos: Colombia vs. Honduras.



FOX SPORTS 2

2 p. m.: FÚTBOL – Partido amistoso en Argentina: Belgrano vs. Talleres.

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Estados Unidos: Minnesota United vs. Los Ángeles FC.



FOX SPORTS 3

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: GP de Alemania.

1 p. m.: AUTOMOVILISMO – NASCAR: Monster Energy Cup Series – New Hampshire.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Copa Amistosa Internacional: Liverpool vs. Borussia Dortmund.



CANAL 617

ESPN

6 a. m.: GOLF – The Open Championship: Ronda final.



ESPN 2

8:15 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: Etapa 15



ESPN 3

8:15 a. m.: Ciclismo – Tour de Francia: Etapa 15

12 m.: X-GAMES – Summer X Games: Día 4.

7 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: New York Yankees vs. New York Mets.









*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES