Programación deportiva para este domingo 18 de marzo

RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 9): Junior vs. Millonarios



WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 9): Patriotas vs. Envigado

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 9): La Equidad vs. Cali

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 9): Alianza Petrolera vs. Jaguares

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 9): América vs. Bucaramanga

FOX SPORTS

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 29): Sampdoria vs. Inter

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 29): Milán vs. Chievo Verona

12 m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 27): Leipzig vs. Bayern Múnich

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 29): Lazio vs. Bologna



FOX SPORTS 2

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 27): Borussia Dortmund vs. Hannover 96

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 29): Nápoli vs. Genoa

3:45 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: River Plate vs. Belgrano De Córdoba



FOX SPORTS 3

2:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: Monster Energy Cup Series, Fontana.



DIRECTV SPORTS

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 30): Niza vs Psg

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 29): Villarreal vs. Atlético De Madrid

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 29): Real Madrid vs. Girona



ESPN

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 27): Colonia vs. Bayer Leverkusen

3 p. m.: TENIS – Indian Wells: Final.



ESPN 2

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 29): Leganés vs. Sevilla

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 29): Barcelona vs. Athletic Bilbao



ESPN 3

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 29): Crotone vs. Roma

11:30 a. m.: FÚTBOL – FA Cup (Cuartos de final): Leicester vs. Chelsea

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 30): Marsella vs. Lyon









DEPORTES