Programación deportiva para este domingo 18 de febrero

RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: América vs. Patriotas

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Envigado vs. Once Caldas

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Bucaramanga vs Leones

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Huila vs. Junior

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Millonarios vs. Nacional



FOX SPORTS

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Napoli vs. Spal

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Milán vs. Sampdoria





FOX SPORTS 2

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Bologna vs. Sassuolo

12 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Atalanta vs. Fiorentina

5:15 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: River Plate vs. Godoy Cruz



DIRECTV SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Marseille vs. Bordeaux

11 a. m.: FÚTBOL – FA Cup: Rochdale vs. Tottenham

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Español vs. Villarreal



ESPN

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Levante

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: juego de las estrellas



ESPN 2

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Torino vs. Juventus

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético Madrid vs. Athletic Bilbao

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Betis vs. Real Madrid



ESPN 3

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Feyenoord Vs. Heracles

10:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Pec Zwolle vs. Ajax







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









