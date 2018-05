Programación deportiva para este domingo 13 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

7:30 a. m.: CICLISMO - Giro De Italia: Etapa 9



RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL - Liga de Colombia (Cuartos de final): Junior vs. Medellín

WIN SPORTS

10 a. m.: NATACIÓN - Campeonato Nacional de Clavados: Campeonato Nacional de Salto

3 p. m.: FÚTBOL - Liga femenina de Colombia: Nacional vs. Tolima

7:30 p. m.: FÚTBOL - Liga de Colombia (Cuartos de final): Once Caldas vs. Tolima



FOX SPORTS

8 a. m.: FÚTBOL - Liga de Italia: Fiorentina vs. Cagliari

5 p. m.: FÚTBOL - Liga de Estados Unidos: Atlanta United vs. Orlando City.



FOX SPORTS 2

1:30 p. m.: FÚTBOL - Liga de Italia: Sampdoria vs. Napoli.



FOX SPORTS 3

1:30 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Gran Premio de España.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

9:15 a. m.: FÚTBOL - Liga de España: Español vs. Málaga



CANAL 612

9 a. m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra: West Ham vs. Everton



CANAL 613

9 a. m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra: Liverpool vs. Brighton



ESPN

5 a. m.: TENIS – ATP Internacional de Italia: Primera ronda.

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Newcastle vs. Chelsea.

11 a. m.: TENIS – Open de Madrid: Final.

2 p. m.: GOLF – 2018 Players Championship: Ronda final.



ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO - Giro De Italia: Etapa 9

1:45 p. m.: FÚTBOL - Liga de Italia: Roma vs. Juventus



ESPN 3

6 a. m.: CICLISMO - Giro De Italia: Etapa 9

11 a. m.: FÚTBOL - Liga de Italia: Atalanta vs. Milan.

1:45 p. m.: FÚTBOL - Liga de España: Levante vs. Barcelona







