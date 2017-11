Programación deportiva para este domingo 12 de noviembre

RCN

5:15 p. m. Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 13): Patriotas vs Junior



WIN SPORTS

3 p. m. Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 13): Huila vs Millonarios

5 p. m. Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 13): Cortuluá vs Alianza Petrolera

7 p. m. Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 13): Tigres Fc vs. Atlético Nacional.

FOX SPORTS

1 p. m. Fútbol – Fútbol americano NFL: New Orleans vs Buffalo Bills.

4 p. m. Fútbol – Fútbol americano NFL: Dallas Cowboys vs Atlanta Falcons.



FOX SPORTS 2

4:30 p. m. Fútbol – Amistoso internacional: San Luis de Chile vs. San Lorenzo de Almagro.



FOX SPORTS 3

2 p. m. Automovilismo – Nascar Peak: Carrera desde Ciudad de México.



ESPN

9 a. m.: Fútbol – Torneo de Maestros: Roger Federer vs Jack Sock.

3 p. m.: Fútbol – Torneo de Maestros: Alexander Zverev vs Marin Cilic.

8 p. m. Fútbol – Fútbol americano NFL: Denver Broncos vs New Englands Patriots.



ESPN 2

11:50 a. m.: Fútbol – Amistoso internacional Fifa: Suiza vs Irlanda del Norte.



GOLF

1 p. m.: Golf – PGA TOUR: Classic Mayakoba (Ronda final).



F1 LATAM

11 a. m.: Automovilismo – Gran Premio de Brasil: Carrera.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES