Programación deportiva para este domingo 12 de agosto

RCN HD2

1:30 p. m.: CICLISMO – Vuelta a Colombia (etapa 7)



RCN

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 4): Nacional vs. Millonarios

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 4): La Equidad vs. Pasto

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 4): Once Caldas vs. Envigado

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 4): Junior vs. Huila



FOX SPORTS

1:30 p. m.: FÚTBOL – Supercopa de Alemania: Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich.



FOX SPORTS 2

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Huracán vs. River Plate.



FOX SPORTS 3

1:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: Monster Energy Cup Series.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2:30 p. m.: FÚTBOL – Supercopa de España: Barcelona vs. Sevilla.



CANAL 613

7:25 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 1): Liverpool vs. West Ham.

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 1): Arsenal vs. Manchester City.



ESPN

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Olympique de Lyon vs. Amnies.

10:25 a. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Borussia Dortmund vs. Lazio.

12:25 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Portugal: Moreirense vs. Sporting CP.

3 p. m.: TENIS – Rogers Cup: Final.



ESPN 2

4 a. m.: AUTOMOVILISMO – Moto GP: Grand Prix de Austria.

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: PSG vs. Caen.



ESPN 3

7:25 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 1): Southampton vs. Burnley.

7 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Chicago Cubs vs. Washington Nationals.







DEPORTES