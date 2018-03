Programación deportiva para este domingo 11 de marzo

FOX SPORTS

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 28): Cagliari vs. Lazio

12 m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 28): Genoa vs. Milan

FOX SPORTS 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 28): Inter De Milán vs. Nápoli



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 28): Atlético De Madrid vs. Celta De Vigo

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 28): Las Palmas vs. Villarreal

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 28): Athletic Bilbao Vs. Leganés



CANAL 613

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 29): Toulouse vs. Marseille



ESPN

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 28): Español vs. Real Sociedad

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 30): Arsenal vs. Watford

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 30): Bournemouth vs. Tottenham



ESPN 2

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 28): Fiorentina vs. Benevento

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 28): Juventus vs. Udinese



ESPN 3

7:45 a. m.: CICLISMO – París Niza: Etapa 8

2:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Minessota Timberwolves vs. Golden State

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Los Angeles Lakers vs. Cleveland Cavaliers







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES