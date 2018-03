Programación deportiva en TV para este viernes 30 de marzo

FOX SPORTS 2

5 p. m.: FÚTBOL – Liga en Argentina: Huracán vs. Banfield

9 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Gigantes de San Francisco vs. Los Ángeles Dodgers

ESPN

12 m.: TENIS - Masters de Miami: Juan Martín del Potro vs. John Isner





ESPN 2

6 p.m.: Béisbol - MLB: Toronto Blue Jays vs. New York Yankees





ESPN 3

11:25 a. m.: RUGBY – Copa Europea: Scarlets vs. La Rochelle

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: Cleveland Cavaliers vs. New Orleans Pelicans

9:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Portland Trail Blazers vs. Los Angeles Clippers







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









