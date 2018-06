Programación deportiva en TV para este viernes 15 de junio

SEÑAL COLOMBIA

8 a. m.: CICLISMO – Ruta de Occitania (etapa 2)

RCN HD2

6:30 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: padres de San Diego vs. Bravos de Atlanta



RCN

1 p. m.: FÚTBOL – Mundial de Rusia: Portugal vs. España.



CARACOL

1 p. m.: FÚTBOL – Mundial de Rusia: Portugal vs. España.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7 a. m.: FÚTBOL – Mundial de Rusia: Egipto vs. Uruguay.

10 a. m.: FÚTBOL – Mundial de Rusia: Marruecos vs. Irán.

1 p. m.: FÚTBOL – Mundial de Rusia: Portugal vs. España.



ESPN 3

10:30 a. m.: GOLF – US Open (segunda jornada)



ESPN +

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Gemelos de Minnesota vs. Indios de Cleveland





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







