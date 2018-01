Programación deportiva en TV para este sábado 6 de enero

FOX SPORTS

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Rally Dakar: Largada 2018 - Día 1

8 p. m.: FÚTBOL – Liga en México: Pachuca vs. Pumas

FOX SPORTS 2

6:30 a. m. FÚTBOL - Serie A: Torino vs. Bologna

9 a. m. FÚTBOL - Serie A: Nápoli vs Hellas Verona.

8 p. m.: FÚTBOL AMERICANO - NFL: Atalanta Falcons vs. Los Ángeles Rams.



FOX SPORTS 3

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Rally Dakar: Largada 2018 - Día 1



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10 a. m.: FÚTBOL – Liga en España: Valencia vs Girona

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en España: Las Palmas vs Eibar

2:15 p. m.: FÚTBOL – Liga en España: Sevilla vs Betis



CANAL 612

6:30 a. m.: TENIS – ATP Pune: Final

10 a. m.: TENIS – ATP Doha: Final

3 p. m.: FÚTBOL – Copa de Francia: Nancy Lorraine vs Lyon



CANAL 613

7:30 a. m.: FÚTBOL – FA Cup: Fleetwood vs Leicester

10 a. m.: FÚTBOL – FA Cup: Fulham vs Southampton

12:30 p. m.: FÚTBOL – FA Cup: Exeter vs West Brom.



ESPN

10 a. m.: FÚTBOL – FA Cup: Manchester City vs Burnley

12 m.: FÚTBOL – Serie A: Roma vs Atalanta

8 p. m.: FÚTBOL AMERICANO - NFL: Kansas City Chief vs. Tennessee Titans.

9 p. m.: BALONCESTO - NBA: Timberwolves de Minnesota vs. New Orleans Pelicans



ESPN 2

7 a. m.: FÚTBOL – Liga en España: Atlético Madrid vs Getafe

9 a. m.: FÚTBOL - Serie A: Milan vs Crotone

12:30 p. m.: FÚTBOL – FA Cup: Norwich City vs Chelsea

2:30 p. m.: FÚTBOL - Serie A: Cagliari vs Juventus







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES