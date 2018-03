Programación deportiva en TV para este sábado 31 de marzo

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 12): Huila vs. América



WIN SPORTS

10:30 a. m.: FÚTBOL SALA – Liga en Colombia: Rionegro vs. Leones Fc (Liga Argos)

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 12): Rionegro Águilas vs. Tolima

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 12): Junior vs. Leones

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 12): Cali vs. Santa Fe

FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Alemania (Fecha 28): Bayer Leverkusen vs. Augsburgo

11 a. m.: FÚTBOL – Liga en Italia (Fecha 30): Chievo Verona vs. Sampdoria

2 p. m.: FÚTBOL – Liga en Estados Unidos: Los Angeles vs. La Galaxy

7 p. m.: FÚTBOL – Liga en Estados Unidos: Atlanta United vs. Minnesota United

10 p. m.: FÚTBOL – Liga en México: Pachuca vs. Monterrey



FOX SPORTS 2

8 a. m.: FÚTBOL – Liga en Italia (Fecha 30): Inter de Milán vs. Hellas Verona

10 a. m.: FÚTBOL – Liga en Italia (Fecha 30): Fiorentina vs. Crotone

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga en Italia (Fecha 30): Juventus vs. Milán



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga en España (Fecha 30): Girona vs. Levante

10 a. m.: FÚTBOL – Liga en Francia (Fecha 31): Dijon vs. Marsella

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga en España (Fecha 30): Sevilla vs. Barcelona



CANAL 612

9 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra (Fecha 32): Brighton vs. Leicester

9 p. m.: BALONCESTO – NBA: Golden State Warriors vs. Sacramento Kings



CANAL 613

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra (Fecha 32): Crystal Palace vs. Liverpool

9 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra (Fecha 32): West Brom vs. Burnley

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra (Fecha 32): Everton vs. Manchester City



CANAL 614

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra (Fecha 32): Watfors vs. Bourmnemouth



ESPN

5:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Italia (Fecha 30): Bologna vs. Roma

8 a. m.: FÚTBOL – Liga en Italia (Fecha 30): Lazio vs. Benevento

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Alemania (Fecha 28): Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund



ESPN 2

9 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra (Fecha 32): Manchester United vs. Swansea

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en España (Fecha 30): Las Palmas vs. Real Madrid

2 p. m.: FÚTBOL – Copa de la Liga en Francia: Paris Saint-Germain vs. Mónaco



ESPN 3

11 a. m.: FÚTBOL – Liga en Italia (Fecha 30): Sassuolo vs. Nápoli

6:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Boston Celtics vs. Toronto Raptors



GOLF

1 p. m.: GOLF – 2018 Houston Open: Tercera Ronda.





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.





DEPORTES