Programación deportiva en TV para este sábado 24 de febrero

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Santa Fe vs Jaguares



WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Patriotas vs Alianza Petrolera

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Rionegro Águilas vs Medellin

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Cali vs Millonarios

FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Stuttgart vs Frankfurt

12 m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Bologna vs Genoa

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Inter vs Benevento



FOX SPORTS 2

10 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Pachuca vs León



FOX SPORTS 3

2 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: Xfinity Series: Atlanta.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs Alavés

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Leganés vs Las Palmas



CANAL 613

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Liverpool vs West Ham

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Watford vs Everton



ESPN

7:00 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Celta De Vigo vs Eibar

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Bayern vs Hertha

1:30 p. m.: GOLF – Golf PGA The Honda Classic: Tercera ronda.



ESPN 2

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Toulouse vs Mónaco

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Barcelona vs Girona



ESPN 3

11 a. m.: BALONCESTO – NBA: Golden State Warriors vs Oklahoma Thunder.





