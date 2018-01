Programación deportiva en TV para este sábado 20 de enero

FOX SPORTS

9 a.m.: AUTOMOVILISMO - Rally Dakar 2018: Llegada, último día.

5 p.m.: FÚTBOL – Amistoso de Colombia: Santa Fe vs. Cali



FOX SPORTS 2

9:30 a.m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 19): Wolfsburgo vs. Eintracht Frankfurt.

12:30 p.m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 19): Hamburgo vs. Colonia

6:30 p.m.: AUTOMOVILISMO - Rally Dakar 2018: Podio.

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7 a.m.: FÚTBOL - Liga de España (Fecha 20): Español vs. Sevilla.

2:45 p.m.: FÚTBOL - Liga de España (Fecha 20): Las Palmas vs. Valencia



CANAL 612

10 a.m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra (Fecha 24): Stoke vs. Huddersfield



CANAL 613

7:30 a.m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra (Fecha 24): Brighton vs. Chelsea

10 a.m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra (Fecha 24): Burnley vs. Manchester United

12:30 p.m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra (Fecha 24): Everton vs. West Brom



ESPN

10 a.m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra (Fecha 24): Arsenal vs. Crystal Palace

1 p.m.: GOLF: European Tour 2018 - Abu Dhabi HSBC Golf Championship - Ronda 2

3:30 p.m.: BALONCESTO – NBA: Cleveland Cavaliers vs. Oklahoma Thunder

7 p.m.: TENIS - Abierto de Australia: Octavos de final.



ESPN 2

10 a.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 20): Atlético De Madrid vs. Girona

12:15 p.m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 24): Manchester City vs. Newcastle

6 p.m.: FÚTBOL – Florida Cup: Legia Varsovia vs. Nacional

8:30 p.m.: BALONCESTO – NBA: Houston Rockets vs. Golden State Warriors



ESPN 3

9:30 a.m.: FÚTBOL - Liga de Alemania (Fecha 19): Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen

12:25 p.m.: RUGBY – Copa Europea de Clubes de Rugby: Scarlets vs. RC Toulon.

2:30 p.m.: FÚTBOL - Liga de España (Fecha 20): Villarreal vs. Levante.

7 p.m.: TENIS - Abierto de Australia: Octavos de final.

10 p.m.: CICLISMO - Tour Down Under (Australia): Etapa 6.





GOLF LATIN AMÉRICA

4 p.m.: GOLF – PGA Tour - 2018 Career Builder Challenge - Ronda 3







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







