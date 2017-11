Programación deportiva en TV para este sábado 18 de noviembre

RCN

3:30 p.m.: Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 20): Nacional vs Medellín

6 p.m.: Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 20): Millonarios vs Cali



WIN SPORTS

3:30 p.m.: Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 20): América vs. Bucaramanga

3:30 p.m.: Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 20): Jaguares vs Rionegro Águilas *

6 p.m.: Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 20): Alianza Petrolera vs Santa Fe

8 p.m.: Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 20): Junior vs Pasto



WINSPORTS.CO

3:30 p.m.: Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 20): Once Caldas vs Cortuluá



WINSPORTSONLINE.COM

3:30 p.m.: Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 20): Huila vs Tigres



WINSPORTSONLINE.COM

3:30 p.m.: Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 20): Envigado vs Patriotas

SEÑAL COLOMBIA

7 p.m.: Béisbol - Juegos Bolivarianos: transmisión en directo de la séptima jornada de competencias



FOX SPORTS

9:30 a.m.: Fútbol - Liga de Alemania (Fecha 12): Bayern Múnich vs. Augsburgo

2:30 p.m.: Fútbol - Liga de Italia (Fecha 13): Nápoli vs. Milán



FOX SPORTS 2

9:30 a.m.: Fútbol - Liga de Alemania (Fecha 12): Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt

12:30 p.m.: Fútbol - Liga de Alemania (Fecha 12): Hertha Berlín vs. Borussia Mönchengladbach

10:30 p.m.: Fútbol - Liga de México (Fecha ): Club León vs. Guadalajara.



FOX SPORTS 3

3:30 p.m.: Automovilismo – Nascar: Xfinity Series desde Miami.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10 a.m.: Fútbol: Liga de Inglaterra (Fecha ): Burnley vs. Swansea

12:30 p.m.: Fútbol: Liga de España (Fecha ): Sevilla vs. Celta De Vigo

2:45 p.m.: Fútbol: Liga de España (Fecha ): Atlético de Madrid vs. Real Madrid



CANAL 612

11 a.m.: Fútbol: Liga de Francia (Fecha ): PSG vs Nantes



CANAL 613

10 a.m.: Fútbol: Liga de Inglaterra (Fecha 12): Leicester vs Manchester City

12:30 p.m.: Fútbol: Liga de Inglaterra (Fecha 12): Manchester United vs. Newcastle



ESPN

7:30 a.m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (Fecha 12): Arsenal vs. Tottenham Hotspur

10:15 a.m.: Fútbol - Liga de España (Fecha 12): Leganés vs. Barcelona

3 p.m.: Tenis: Torneo de Maestros de Londres (Semifinal 1):

5 p.m.: Tenis: Torneo de Maestros de Londres (Semifinal 2):

8 p.m.: Baloncesto – NBA: Houston Rockets vs. Memphis Grizzlies



ESPN 2

10 a.m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (Fecha 12): West Bromwich vs. Chelsea

12 m.: Fútbol - Liga de Italia (Fecha 13): Roma vs. Lazio



ESPN 3

7 a.m.: Fútbol - Liga de España (Fecha 12): Getafe vs. Alavés



GOLF

1:30 p.m.: Golf – PDA TOUR: 2107 The RSM Classic Ronda 3.







