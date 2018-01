Programación deportiva en TV para este sábado 13 de enero

WIN SPORTS

6 a.m.: FÚTBOL – España: Presentación official del Yerry Mina en el Barcelona.



FOX SPORTS

8 p.m.: FÚTBOL - partido amistoso Argentina: Independiente vs. Gimnasia de la Plata.

FOX SPORTS 2

9:30 a.m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 18): VFB Stuttgart vs. Hertha Berlín.

12:30 p.m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 18): Lepzig vs. FC Shlake.

4:30 p.m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Águilas de Filadelfia vs. Alcones de Atlanta.

8 p.m.: FÚTBOL – Liga de México: León vs. Toluca.



FOX SPORTS 3

5:30 p.m.: AUTOMOVILISMO - Rally Dakar: Etapa 7: La Paz – Uyuni.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

8 a.m.: TENIS – Tenis ATP 250 Auckland (Semifinal): Juan Martín del Potro vs. David Ferrer.

10 a.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 19): Real Madrid vs. Villarreal.

2:30 p.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 19): Deportivo vs. Valencia.



CANAL 612

10 a.m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 23): Watford vs. Southampton.

2 p.m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 20): Montpellier vs. Mónaco.



CANAL 613

10 a.m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 23): Chelsea vs. Leicester.

12:25 p.m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 23): Tottenham vs. Everton.



ESPN

7 a.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 19): Girona vs. Las Palmas.

11 a.m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 20): Rennais vs. Olympique de Marseille.

1 p.m.: FÚTBOL - Florida Cup: Rangers vs. Corinthians.

3 p.m.: FÚTBOL- Florida Cup: Barcelona de Guayaquil vs. Legia Varsovia.

8 p.m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Patriotas de Nueva Inglaterra vs. Titanes de Tenessee.



ESPN 2

10 a.m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 23): Huddersfield vs. West Ham United.

12:25 p.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 19): Eibar vs. Atlético de Madrid.



ESPN 3

9:25 a.m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 18): Werder Bremen vs. Hoffenheim.

8:30 p.m.: BALONCESTO – NBA: San Antonio Spurs vs. Denver Nuggets.



GOLF

7 p.m.: GOLF – PGA Tour: 2018 Sony Open de Hawaii (Ronda 3)







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES