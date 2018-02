Programación deportiva en TV para este Sábado 10 de febrero

SEÑAL COLOMBIA

11:30 a. m.: CICLISMO – Colombia Oro y Paz: Etapa 5. Pereira – Cartago – La Paila – La Tebaida – Armenia – Salento.



RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 2): América vs. Tolima

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia femenina (Fecha 1): América vs. Pereira

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 2): Huila vs. Cali

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 2): Alianza Petrolera vs. Leones

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 2): Nacional vs. Santa Fe



FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 22): Bayer Leverkusen vs. Hertha Berlín



FOX SPORTS 2

9:00 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 24): Spal vs. Milán

5:15 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Olimpo De Bahía Blanca vs. Racing

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: León vs. Puebla



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7:00 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 23): Villarreal vs. Alavés

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 23): Málaga vs. Atlético Madrid

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 23): Leganés vs. Eibar

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 23): Real Madrid vs. Real Sociedad



CANAL 612

11:00 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 25): Toulouse vs. Psg



CANAL 613

10:00 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 27): Everton vs. Crystal Palace

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 27): Manchester City vs. Leicester



CANAL 614

10:00 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 27): Swansea vs. Burnley.



ESPN

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 25): Angers vs. Mónaco

8:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: San Antonio Spurs vs. Golden State Warriors



ESPN 2

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 27): Tottenham Hotspur vs. Arsenal

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 22): Bayern Múnich vs. Schalke 04

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 24): Nápoli vs. Lazio



ESPN 3

10:00 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 27): West Ham vs. Watford

12 m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 24): Crotone vs. Atalanta



TYC SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Gimnasia y Esgrima de la Plata vs. Estudiantes de la Plata.





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









