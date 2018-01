Programación deportiva en TV para este lunes 8 de enero

FOX SPORTS 3

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Rally Dakar: Etapa 3, Pisco - San Juan de Marcona.

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10 p. m.: Baloncesto - NBA: San Antonio vs Sacramento



CANAL 612

3 p. m.: FÚTBOL – Copa de Francia: Lens vs. Boulogne.



ESPN

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Málaga vs Espanyol

8 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – College Football National Championship: Alabama vs. Georgia.





