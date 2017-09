Programación deportiva en TV para este lunes 4 de septiembre

WIN SPORTS

6 p.m. Fútbol – Torneo de ascenso colombiano: Quindío vs Llaneros

8 p.m. Fútbol – Torneo de ascenso colombiano: Real Cartagena vs. Pereira

ESPN 2

11 a.m. Fútbol – Eliminatorias a Rusia 2018: Armenia vs Dinamarca.

1:45 p.m. Fútbol: Eliminatoria a Rusia-2018: Inglaterra vs Eslovaquia



DIRECTV SPORTS

610

1:45 p.m. Fútbol - Eliminatorias a Rusia 2018: Alemania vs Noruega



613

1:45 p.m. Fútbol - Eliminatorias a Rusia 2018: Montenegro vs Rumania



614

1:45 p.m. Fútbol - Eliminatorias a Rusia 2018: Irlanda del Norte vs. República Checa.



TYC SPORTS

4 p.m. Fútbol – Copa Argentina: Vélez Sarsfield vs Aldosivi

7 p.m. Fútbol – Copa Argentina: Newell's Old Boys vs. Godoy Cruz





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



