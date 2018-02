Programación deportiva en TV para este lunes 26 de febrero

WIN SPORTS

7:45 p.m.: FÚTBOL – Torneo de Ascenso de Colombia: Real Cartagena vs Tigres



FOX SPORTS

5 p.m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Newell's Old Boys vs Temperley

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p.m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs Betis



ESPN

2:30 p.m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Cagliari vs. Napoli



ESPN 3

12:30 p.m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Leicester vs Stoke City

2:30 p.m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Borussia Dortmund vs Augsburg



TYC SPORTS

5 p.m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Talleres De Córdoba vs Argentinos Juniors



TNT SPORTS

7 p.m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Gimnasia vs San Lorenzo







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









DEPORTES