Programación deportiva en TV para este lunes 25 de diciembre

FOX SPORTS 2

4:30 p.m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Acereros de Pittsburg vs. Texanos de Houston.

ESPN

12 m.: BALONCESTO – NBA: New York Knicks vs. Filadelfia 76 ers

3 p.m.: BALONCESTO – NBA: Golden State vs. Cleveland Cavaliers

5:30 p.m.: BALONCESTO – NBA: Boston Celtics vs. Washington Wizards

9 p.m.: BALONCESTO – NBA: Oklahoma Thunder vs. Houston Rockets.



ESPN 2

8:15 p.m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: águilas de Filadelfia vs. Raiders de Oakland.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







