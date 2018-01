Programación deportiva en TV para este lunes 22 de enero

FOX SPORTS

7 p.m.: FÚTBOL – Amistoso de Colombia (Torneo Fox Sports): Millonarios vs. Santa Fe



FOX SPORTS 2

5p.m.: FÚTBOL – Copa Libertadores (Fase 1): Montevido Wanderers vs. Club Olímpia.

FOX SPORTS 3

6 p.m.: FÚTBOL – Copa Libertadores (Fase 1): Macara vs. Deportivo Táchira

8:15 p.m.: FÚTBOL – Copa Libertadores (Fase 1): Oriente Petrolero vs. Universitario De Deportes



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p.m.: FÚTBOL - Liga de España (Fecha ): Eibar vs. Málaga



CANAL 613

3 p.m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra (Fecha ): Swansea vs. Liverpool



ESPN

10 a.m.: GOLF – Latin Ameérica Amateur Championship: Tercera ronda.

4 p.m.: CICLISMO – Vuelta San Juan (Argentina): Etapa 2.

7 p.m.: TENIS – Abierto de Australia: Cuartos de final.



ESPN 2

2:45 p.m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha ): Juventus vs. Genoa









*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.











