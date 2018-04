Programación deportiva en TV para este lunes 2 de abril

SEÑAL COLOMBIA

8:30 a. m.: CICLISMO - Vuelta al País Vasco (primera etapa)

DIRECTV SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Real Betis



WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Bogotá vs. Deportivo Pereira

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Envigado vs. Alianza Petrolera



ESPN 3

12 m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Mantarrayas de Tampa Bay.

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Astros de Houston vs. Orioles de Baltimore.

8 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Indios de Cleveland vs. Los Ángeles de Anahei.









*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES