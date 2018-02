Programación deportiva en TV para este lunes 12 de febrero

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de Ascenso de Colombia: Real Cartagena vs. Orsomarso

8 p. m.: FÚTBOL – Torneo de Ascenso de Colombia: Cúcuta Vs. Quindío

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Deportivo La Coruña vs. Real Betis



CANAL 612

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: New Orleans vs. Detroit



CANAL 613

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Chelsea vs. West Brom



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Tigre vs. Argentinos.

7 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Huracán vs. Rosario Central.

9 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Tucumán vs. San Martín de San Juan.





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES