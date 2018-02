Programación deportiva en TV para este domingo 25 de febrero

WIN SPORTS

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia femenina: Junior vs. Real Cartagena

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 5): La Equidad vs Envigado

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 5): Once Caldas vs Huila

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 5): Tolima vs Bucaramanga

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 5): Junior vs Boyacá Chicó

FOX SPORTS

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 26): Crotone vs Spal

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 24): Bayern Leverkusen vs Shalke

12 m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 26): Juventus vs Atalanta



FOX SPORTS 2

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 26): Sassuolo vs Lazio

12 m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 24): Leipzig vs Koln



FOX SPORTS 3

10 a. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: Xfinity Series: Atlanta.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 25): Villarreal vs Getafe

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 26): Bordeaux vs Niza

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 25): Sevilla vs Atlético de Madrid.



CANAL 612

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 26): PSG vs Marsella

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 28): Watford vs Everton



ESPN

6:25 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda (Fecha 25): Ajax vs. ADO Den Haag

8:25 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda (Fecha 25): Feyenoord vs. PSV

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 25): Valencia vs. Real Sociedad

3:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: San Antonio Spurs vs. Cleveland Cavaliers

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Philadelphia 76ers vs. Washington Wizards



ESPN 2

6:55 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 28): Crystal Palace vs. Tottenham

9a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 28): Manchester United vs. Chelsea

11:15 a. m.: FÚTBOL – Copa de la Liga: Manchester City vs. Arsenal

2:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 25): Roma vs. Milan



ESPN 3

6 a. m.: CICLISMO – Tour de Abu Dhabi: Quinta etapa

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 25): Athletic Club vs. Malaga

1 p. m.: GOLF – Honda Classic: Ronda final.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









