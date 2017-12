Programación deportiva en TV para este domingo 24 de diciembre

FOX SPORTS

1 p.m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Buffalo Bills vs. England Patriots.

4 p.m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Seattle Seahawks vs. Dallas Cowboys.

ESPN 3

8:30 a.m.: FÚTBOL - Liga de Holanda: Ajax vs. Willem II

10:45 a.m.: FÚTBOL - Liga de Holanda: Feyenoord vs. Roda Jc







