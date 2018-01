Programación deportiva en TV para este domingo 21 de enero

FOX SPORTS

6:30 a.m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 21): Atalanta vs. Napoli

9:30 a.m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 19): Bayern Múnich vs. Werder Bremen

2:45 p.m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 21): Inter vs. Roma

8 p.m.: FÚTBOL – Amistoso de Argentina (Mar del Plata): Boca Juniors vs. River Plate

FOX SPORTS 2

9 a.m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 21): Lazio vs. Chievo

12 m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 19): Schalke 04 vs. Hannover 96

6:30 p.m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Vikingos de Minnesota Vs. Águilas de Philadelphia.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

12:30 p.m.: FÚTBOL - Liga de España (Fecha 20): Real Sociedad vs. Celta

2:45 p.m.: FÚTBOL - Liga de España (Fecha 20): Real Betis vs. Barcelona



CANAL 612

11 a.m.: FÚTBOL - Liga de Francia (Fecha 22): Mónaco Vs. Metz



ESPN

3 a.m.: TENIS - Abierto de Australia: Octavos de final.

9 a.m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 21): Sampdoria vs. Fiorentina

11 a.m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 24): Southampton vs. Tottenham

3 p.m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Patriotas de Nueva Inglaterra vs. Jaguares de Jacksonville.



ESPN 2

6 a.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 20): Alavés vs. Leganés

10 a.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 20): Real Madrid vs. Deportivo La Coruña.

2:55 p.m.: FÚTBOL - Liga de Francia (Fecha 22): Lyon Vs. PSG



ESPN 3

8:30 a.m.: FÚTBOL – Liga de Holanda (19): Ajax vs. Feyenoord

12 m.: FÚTBOL - Liga de Italia (Fecha 21): Cagliari vs. Milan

10 p.m.: CICLISMO – Vuelta San Juan (Argentina): Etapa 1.









*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.











DEPORTES