Programación deportiva en TV para este domingo 19 de noviembre

WIN SPORTS

3:15 p.m.: Fútbol – Ascenso de Colombia (Semifinal de vuelta): Llaneros Vs. Real Cartagena

5:30 p.m.: Fútbol – Ascenso de Colombia (Semifinal de vuelta): Leones vs. Cúcuta

7:30 p.m.: Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 20): Equidad vs Tolima

SEÑAL COLOMBIA

10 a.m. Juegos Bolivarianos: transmisión en directo de la ocatava jornada de competencias



FOX SPORTS

9 a.m.: Fútbol - Liga de Italia (Fecha 13): Sampdoria vs. Juventus

1 p.m.: Fútbol - NFL: Los Angeles Rams vs. Minnesota Vikings

4:30 p.m.: Fútbol - NFL: New England vs. Oakland



FOX SPORTS 2

9 a.m.: Fútbol - Liga de Italia (Fecha 13): Torino vs. Chievo Verona

5:15 p.m.: Fútbol - Liga de Argentina: Boca Juniors vs. Racing

7:30 p.m.: Fútbol - Liga de Argentina: Talleres De Córdoba vs. Rosario Central



FOX SPORTS 3

2 p.m.: Automovilismo – Nascar: Monster Energy Cup Series de desde Miami.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

12:30 p.m.: Fútbol: Liga de España (Fecha 12): Las Palmas vs. Levante

2:45 p.m.: Fútbol: Liga de España (Fecha 12): Athletic Bilbao vs. Villarreal



CANAL 612

11 a.m.: Fútbol: Liga de Francia (Fecha 12): Lyon vs. Montpellier



ESPN

6 a.m.: Fútbol - Liga de España (Fecha 12): Málaga vs. Deportivo La Coruña

9 a.m.: Fútbol - Liga de Italia (Fecha 13): Spal vs. Fiorentina

11 a.m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (Fecha 12): Watford vs. West Ham

1 p.m.: Tenis: Torneo de Maestros de Londres (Final): Goffin vs. Dimitrov.

8:30 p.m.: Fútbol Americano – NFL: Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles



ESPN 2

10:15 a.m.: Fútbol - Liga de España (Fecha 12): Espanyol vs. Valencia

2:45 a.m.: Fútbol - Liga de Italia (Fecha 13): Inter vs. Atalanta



ESPN 3

3 p.m.: Fútbol - Liga de Francia (Fecha 13): Bordeaux vs. Olympique De Marsella

7:30 a.m.: Fútbol - Liga de México (Fecha 17): Santos Laguna vs. Club América









DEPORTES