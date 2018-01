Programación deportiva en TV para este domingo 14 de enero

FOX SPORTS 2

1:30 p.m.: FÚTBOL - partido amistoso: River Plate vs. Independiente Santa Fe.

4:30 p.m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Vikingos de Minnesota vs. Santos de Nueva Orleans.

FOX SPORTS 3

5:30 p.m.: AUTOMOVILISMO - Rally Dakar: Etapa 8



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 19): Levante vs. Celta.

12:25p.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 19): Español vs. Athletic de Bilbao.



CANAL 612

11 a.m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 20): Lyon vs. Angers.



CANAL 613

11 a.m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 23): Liverpool vs. Manchester City.



ESPN

8:25 a.m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 23): Bournemouth vs. Arsenal.

2:30 p.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 19): Real Sociedad vs. FC Barcelona.



ESPN 2

10 a.m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 19): Alavés vs. Sevilla.

12:25 p.m.: FÚTBOL - Florida Cup: Atlético Nacional vs. Atlético Mineiro.

2:55 p.m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 20): Nantes vs. PSG.



ESPN 3

1 p.m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Acereros de Pittsburg vs. Jaguares de Jacksonville.



GOLF

6 p.m.: GOLF – PGA Tour: 2018 Sony Open de Hawaii (Ronda final)







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









