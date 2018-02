Programación deportiva en TV para este domingo 11 de febrero

SEÑAL COLOMBIA

11:30 a. m.: CICLISMO – Colombia Oro y Paz: Etapa 6. Armenia- Tebaida- Pereira- Manizales.



RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 2): Millonarios vs. Patriotas

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 2): Boyacá Chicó vs. Medellín

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 2): Jaguares vs. La Equidad

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 2): Bucaramanga vs. Once Caldas

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 2): Pasto vs. Junior



FOX SPORTS

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 24): Sassuolo vs. Cagliari

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 24): Inter vs. Bologna

12 m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 22): Werder Bremen vs. Wolfsburg



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania (Fecha 22): Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach

7:30 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Lanús vs. River Plate



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia (Fecha 25): Lyon vs. Rennes



CANAL 613

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 27): Huddersfield vs. Bournemouth

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Southampton vs. Liverpool



ESPN

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 23): Sevilla vs. Girona

9:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra (Fecha 27): Newcastle United vs. Manchester United

3:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Boston Celtics vs. Cleveland Cavaliers



ESPN 2

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 23): Barcelona vs. Getafe

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 23): Valencia vs. Levante



ESPN 3

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España (Fecha 23): Celta De Vigo vs. Español

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia (Fecha 24): Roma vs. Benevento









*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES