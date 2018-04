Programación deportiva en TV para este domingo 1 de abril

RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 12): Millonarios vs. Atlético Bucaramanga



WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 12): Pasto vs. Jaguares

4 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 12): Once Caldas vs. La Equidad

6 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 12): Medellín vs. Patriotas

8 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 12): Boyacá Chicó Vs. Nacional

FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Alemania (Fecha 28): Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt



FOX SPORTS 2

11 a. m.: FÚTBOL – Liga en Alemania (Fecha 28): Hertha Berlín vs. Wolfsburgo.

3:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Argentina: Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

9 a. m.: FÚTBOL – Liga en España (Fecha 30): Leganés vs. Valencia

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en España (Fecha 30): Málaga vs. Villarreal



CANAL 613

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra (Fecha 32): Arsenal vs. Stoke City



ESPN

7:25 a. m.: FÚTBOL – Liga en Holanda(Fecha 29): Groningen vs. Ajax.

10 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra (Fecha 32): Chelsea vs. Tottenham Hotspur

12 m.: TENIS - Masters de Miami: final.

2:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: San Antonio Spurs vs. Houston Rockets



ESPN 2

5 a. m.: FÚTBOL – Liga en España (Fecha 30): Español vs. Alavés

7:30 a. m.: CICLISMO – Tour de Flandes

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en España (Fecha 30): Eibar vs. Real Sociedad



ESPN 3

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga en España (Fecha 30): Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña



GOLF

1 p. m.: GOLF – 2018 Houston Open: Ronda final.





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES