Programación deportiva de este martes 5 de junio

ESPN

7 a. m.: Tenis – Roland Garros: Cuartos de final

ESPN 2

7 a. m.: Tenis – Roland Garros: Cuartos de final



ESPN 3

8:15 a. m.: Ciclismo – Criterium Daphine: Etapa 2

7 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Cleveland Indians vs. Milwaukee Brewers



FOX SPORTS

11 a. m.: Fútbol – Amistoso internacional: Rusia vs. Turquía



FOX SPORTS 2

2 p. m.: Baloncesto – Liga ACB: Vaskonia vs. Barcelona





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES