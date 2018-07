Yulimar Rojas, baja en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La actual campeona mundial del salto triple, la venezolana Yulimar Rojas, no competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, debido a una lesión.

Rojas no se ha podido recuperar de la lesión del tobillo derecho y ha preferido seguir el proceso de recuperación.

Es una sensible baja no solamente para la delegación de Venezuela, que contaba con el oro de Rojas, sino para los mismos Juegos, pues se trata de la no presencia de la medallista de plata olímpica en Río de Janeiro.



La atleta, dos veces campeona mundial bajo techo tuvo una leve torcedura del tobillo en un entrenamiento en Guadalupe (España), pero no está apta para la competencia, según confirmó la página especializada en atletismo, www.runningcolombia.com este jueves.



De esta forma no se podrá vivir el duelo entre Rojas y la colombiana Caterine Ibargüen, quien ahora tiene vía libre para conseguir el metal dorado.



Rojas no ha podido competir este año en la Liga de Diamante debido a ese problema físico.



