Yuberjen lidera a los Heroicos en la Serie Mundial de Boxeo

Yuberjen Martínez tendrá su primera competencia de la temporada, este viernes (8 p.m.) en el coliseo de Combarranquilla de la calle 30, en el municipio de Soledad, Atlántico, encabezando el equipo de Heroicos de Colombia que enfrentará a Caciques de Venezuela, por la tercera fecha de la edición 2018 de la Serie Mundial de Boxeo.



El subcampeón olímpico de Río de Janeiro 2016 en los 49 kilogramos cerrará la jornada de cinco peleas combatiendo ante el venezolano Luis Polanco, un boxeador al cual nunca ha visto encima del cuadrilátero.

“Estamos a punto para iniciar este año y buscar ganar todo”, manifestó Yuber, capitán del equipo que dice sentirse bien en Barranquilla, ciudad que entre julio y agosto lo acogerá con motivo de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Creo que debo ganar este viernes, pero uno no se puede descuidar. Cualquiera, si uno se descuida, si uno se confía, lo sorprende y la hace pasar un ridículo FACEBOOK

TWITTER

“Creo que debo ganar este viernes, pero uno no se puede descuidar. Cualquiera, si uno se descuida, si uno se confía, lo sorprende y la hace pasar un ridículo”, dijo Martínez.



Por no encontrarse en forma, el primero de febrero pasado, Yuberjen no viajó a La Habana para competir contra Domadores de Cuba en la apertura de la octava edición de la Serie Mundial de Boxeo.

En la pelea estelar, el medallista olímpico, Yuberjén Martínez se enfrentará al boxeador venezolano Luis Polanco en la categoría de los 46 kgs, peso Mini Mosca #HeroicosSomosTodos pic.twitter.com/GAvlSX45Xe — Alcaldía de Soledad (@soledadalcaldia) 22 de febrero de 2018

Con un equipo de suplentes, Heroicos fue barrido 5-0 por Domadores, el actual subcampeón del torneo.



El equipo nacional, tercero en la edición 2017 cuando debutó, también perdió el pasado viernes en la ida ante Caciques de Venezuela, esta vez por 3-2.



El año pasado, Heroicos ganó a Caciques tanto en Colombia como en Venezuela.

El director técnico del equipo colombiano, el cubano Rafael Iznaga, reconoció que este año el grupo de América es más fuerte que el del año pasado cuando estaba Cóndores de Argentina, reemplazado por Tigres de Uzbekistán.



“Uzbekistán, campeón olímpico, y Cuba son los favoritos del grupo”, dijo Iznaga.

Domadores es líder con 6 unidades, seguido por Caciques con 3 y Colombia, con 1. Tigres está en blanco.



Precisamente, la próxima fecha será la visita de Heroicos a Uzbekistán, el 16 de marzo, con la vuelta ocho días más tarde en Soledad y la disputa de la final olímpica de los 49 kilogramos de Río de Janeiro entre Yuberjen y su dos veces verdugo –también le ganó en la semifinal del mundial en Alemania el año pasado–, Hasanboy Dusmatov.



“Pienso en aquella pelea, pero primera hay que salir de esta. Estoy enfocado en el venezolano y en el espectáculo por ofrecer al público en Soledad”, dijo Martínez.



En el programa de la noche del viernes hay dos revanchas de la final de los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017: en 56 kilos, el venezolano Yoel Finol (bronce olímpico en Río) buscará repetir el triunfo ante el barranquillero John Martínez y en medio, el olímpico nacional Jorge Luis Vivas intentará lo mismo sobre el venezolano Endry Saavedra.



El cartel tendrá como complemento dos combates: en 64 kilos, el antioqueño John Gutiérrez vs. Christian Palacio y en 91, entre el veterano bolivarense Deivis Julio y Albert Ramírez.

DEPORTES