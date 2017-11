Yuberjen Martínez avanzó de ronda en los Juegos Bolivarianos

El colombiano Yuberjen Martínez ganó fácilmente este lunes su primer combate en los XVIII Juegos Bolivarianos al ecuatoriano Carlos Quipo. Yuberjen, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, se impuso por decisión unánime a su rival, que en ningún momento pudo descifrar el estilo rápido del colombiano.

Quipo es un experimentado boxeador que en las olimpiadas de Londres y Río de Janeiro pasó a segunda ronda, pero fracasó al intentar la conquista de medallas.

El combate se desarrolló en el Coliseo de Gaira, un escenario con una particular arquitectura que permite a quienes no logran entrar, debido al poco aforo, observar los combates desde la calle.



Las 350 personas al interior del coliseo y las más de 1.000 que estaban en las afueras apoyaron en todo momento al colombiano, quien no los defraudó y mostró superioridad.

Gracias a ese público que en todo momento me apoyó para dar lo mejor de mí y eso es lo más importante FACEBOOK

TWITTER

"Gracias a ese público que en todo momento me apoyó para dar lo mejor de mí y eso es lo más importante", declaró a la prensa Yuberjen Martínez al término de la pelea.





EFE